Baleia jubarte albina é flagrada na Austrália

Na tarde de ontem, em Hastings Point, na costa leste da Austrália, o internauta James Chambers registrou um raro exemplar albino de baleia jubarte. Junto com outros sete indivíduos, a baleia migrava rumo ao norte, pelo Oceano Pacífico. Antes, pela manhã, a televisão australiana já havia feito imagens aéreas de uma baleia branca, provavelmente a mesma.

De acordo com o site Mashable, algumas pessoas acreditam tratar-se de Migaloo, baleia albina que há anos é avistada esporadicamente na região. Chambers descreveu o encontro como uma honra. “Que privilégio poder avistar um animal tão fantástico e majestoso viajando para o norte com vários outros”, contou.

Segundo o Queensland’s Department of Environment and Heritage Protection, Migaloo foi avistada pela primeira vez em 1991 em Byron Bay e foi a primeira jubarte albina registrada, ganhando cobertura massiva da mídia. Acreditava-se que tivesse de 3 a 5 anos de idade, e tratar-se de um macho. Após este avistamento, seu canto havia sido gravado em 1998 e 2003.

No últimos anos, Migaloo não apenas foi avistada em vários pontos do litoral australiano como ganhou uma conta no Twitter e um perfil no Facebook, em que seus admiradores registram suas mais recentes aparições e tentam estabelecer seus padrões de migração.

E você, já tinha visto uma dessas antes?