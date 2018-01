Barceló no Les Abattoirs

Começou hoje no Museo Les Abattoirs de Toulouse uma exposição com as primeiras obras do espanhol Miquel Barceló. O nome Barceló antes de Barceló explica tudo: lá estão os trabalhos que o artista fez antes de participar da Documenta de Kassel, a mais importante mostra de arte contemporânea, realizada na Alemanha, e que lhe rendeu fama internacional.

São mais de cem obras criadas entre 1973 e 1982, expostas até 28 de fevereiro de 2010. Muitas delas fazem parte da coleção particular de Barceló, e ajudam a revelar características recorrentes em seus trabalhos mais recentes.

Natural de Felanitx, uma pequena cidade de Mallorca, Barceló correu o mundo espalhando sua arte. Mas um de seus trabalhos mais famosos está justamente na sua ilha natal, no Mediterrâneo. Ele demorou seis anos – concluiu em 2006 – para terminar um mural de cerâmica que ilustra a parede da Capela do Santo Pai, na Catedral de Palma.

No Brasil, o espanhol teve a oportunidade de mostrar seu talento duas vezes. Participou da 16.ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1981, e de uma exposição na Pinacoteca do Estado, em 2003. Mais do seu trabalho pode ser encontrado no acervo fixo do Guggenheim de Bilbao, Centro Pompidou de Paris, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona e no Museu Reina Sofia em Madri.