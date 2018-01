Barcelona: onde ficar com as crianças?

VIAJE NA PERGUNTA

Vamos no início de dezembro para Barcelona, com nossas filhas de 7 e 10 anos. Onde é melhor se hospedar, sem interesse em vida noturna? Poderia indicar hotéis? (Goran, São Paulo)

A maioria dos visitantes procura algum hotel nas vizinhanças do trecho mais turístico da Rambla, que vai do porto até a Plaza Cataluña. Eu não sou fã desse eixo – não só pelo excesso de turistas, como pela frequência de malandros e mãos-leves que dão expediente no pedaço. O lugar de Barcelona que faz mais a minha cabeça é El Born, a zona da Barcelona medieval que se aburguesou mais recentemente. Já o pessoal alternativo curte mais El Raval, atrás do Mercado da Boqueria, que ainda continua “misturado”. Mas não são regiões com apelo para famílias.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se vocês fossem no verão, minha resposta seria a região da Barceloneta. Ali vocês estariam perto da praia e de atrações que as crianças curtem, como o Aquário e o Teleférico. Mas em dezembro a região vai estar desanimada. Existe um pedaço de Barcelona, porém, que serve para todo tipo de público, o ano inteiro: o Eixample. Elegante e central, o Eixample permite que se viva a Barcelona de verdade – há muito mais barceloneses morando ali do que na Cidade Velha – e, ainda assim, deixa você na porta das principais atrações. Os edifícios modernistas de Gaudí e seus contemporâneos estão no próprio bairro. Num dia seco, dá para ir caminhando até a Cidade Velha. Metrô e ônibus levam com comodidade a todos os pontos turísticos, do Parque Montjuïc ao Parque Güell e ao Born.

Com orçamento mais folgado, cacife o estiloso Condes de Barcelona, no trecho mais conveniente do bairro, junto a ótimas lojas e duas estações do metrô. Querendo economizar, um três-estrelas recentemente renovado é o Praktik Rambla. E, se as meninas curtirem viajar de avião, um hotel novinho e muito bem-humorado é o Vueling BCN, cujo tema da decoração é a aviação. O blog Passaporte BCN tem uma resenha recente sobre o hotel. A melhor época para fazer cotação de preços é três meses antes da data de hospedagem, quando começam a aparecer as tarifas descontadas nos sites de reserva.

Se vocês planejam ficar mais de cinco dias, vale considerar o aluguel de um apartamento. Crie um perfil no Airbnb.com – e procure seu apê no próprio Eixample, claro.