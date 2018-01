Belém por outros ângulos

Assim como na versão impressa da edição desta semana do Viagem, a cidade de Belém também está presente em nosso blog com algumas imagens extras. Confira:

Barraca de frutas no Mercado Ver-o-Peso. Fotos Felipe Mortara

Cachos de açaí no Mercado Ver-o-Peso

Mulher ensaca castanhas do Pará no Mercado Ver-o-Peso

Mercado de Ferro, onde se vendem peixes e frutos do mar no complexo do Ver-o-Peso

Barraca com cerêmicas Marajoaras

Complexo da Estação das Docas, às margens do Rio Guamá

Fachada da administração do Museu Paraense Emílio Goeldi

Garça no Museu Paraense Emílio Goeldi

Entardecer na Catedral da Sé

Praia do Bispo, em Mosqueiro