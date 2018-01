No último verão europeu, Luise Sanches foi à Itália e conheceu a bela cidadezinha de Otranto, no sul do país. “Esse é um dos lugares mais lindos que eu já conheci na vida”, revela com empolgação. Pela imagem que ela clicou, não é preciso explicar muito mais. Não é mesmo?

