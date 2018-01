Fotos: Arquivo Pessoal

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Achei tão lindas as flores debaixo d’água que resolvi mandar as fotos”, conta Maria Fernanda Simonsen, que encontrou os coloridos exemplares acima na Ilha do Longa, em Angra dos Reis (RJ), em janeiro. “Ainda podemos ver corais maravilhosos no mar brasileiro… Apesar da poluição!”