Foto: Arquivo Pessoal

Em um dia ensolarado de setembro, com o céu limpo, a leitora Tatiane Lima registrou esta bela imagem da capital inglesa. “Tomando sorvete às margens do Rio Tâmisa, com uma visão privilegiada do famoso Big Ben, cheguei a sentir inveja de mim mesma pela sorte de poder admirar esta paisagem londrina.”