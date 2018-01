Boas faixas de areia a leste de Havana

As boas praias de Havana ficam nos tranquilos bairros costeiros do leste da capital, onde altos funcionários do governo costumam ter casas de veraneio. Seguindo pela Via Blanca no sentido Varadero, cerca de 20 quilômetros adiante já se encontram trechos com boas areias para se esticar ao sol.

A forma mais em conta de chegar às Praias do Leste é tomar um ônibus turístico da Habana Bus Tour – o ponto final das linhas fica quase em frente ao Capitólio. O tíquete custa 5 pesos conversíveis (R$ 12) e dá direito a um dia inteiro de viagens, com quantas descidas você quiser, entre 9 e 21 horas. Os horários estão marcados nas placas dos pontos, mas não são lá muito respeitados. O motorista costuma ter informações mais precisas.

Nas praias, as paradas principais são as dos hotéis Tropicoco e Atlantis. Prefira esta segunda, menos concorrida e mais limpa. Mas qualquer ponto da Praia Santa Maria tem areia bem clara, corais e mar azul um tanto gelado.

A infraestrutura deixa um pouco a desejar. Quiosques improvisados alugam equipamentos de lazer e vendem passeios de barco. No Don Pepe, a cadeira de praia custa 2 pesos conversíveis (R$ 5) por hora, mesmo preço cobrado pelo caiaque. Já o snorkel sai por 4 pesos conversíveis (R$ 10) por hora.

Apenas tome cuidado para não se afastar muito da costa. Não há salva-vidas a postos até onde a vista alcança.

