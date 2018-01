Braços abertos sobre a Guanabara

O Cristo Redentor voltou a abrir seus braços e abençoar a Cidade Maravilhosa, no Rio. A estátua gigantesca, de 30 metros de altura, foi toda restaurada. Os dedos dos pés e das mãos e partes do rosto tinham sofrido rachaduras e corrosão. Esta foi a maior reforma na estátua que completa 80 anos em outubro.

Durante os quatro meses de obras, o Cristo ficou escondido por tapumes. Feita em mosaico, mais de 60 mil pecinhas de pedra sabão foram recolocadas. Como uma das maiores dificuldades foi justamente encontrar peças com as mesmas cores da estátua, a solução foi retirar pedra sabão da mesma jazida que forneceu as pecas na época da construção.

Em época de Copa do Mundo, a estátua vai ganhar uma iluminação especial, em verde e amarelo. Merecido, afinal o Cristo foi eleito uma das sete novas maravilhas do mundo.