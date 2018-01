Breves viajantes

GASTRONOMIA: Sabores da terra com glamour

Na terceira edição, o Gastronômade divulgou suas próximas paradas em 2014. A ideia do evento é valorizar pequenos produtores e oferecer um almoço a céu aberto, com ingredientes frescos e pratos bem elaborados. Em 22 de março, o chef Flávio Miyamura desembarca em São Luiz do Paraitinga – até abril, o festival irá também a Bento Gonçalves (RS), Brasília (DF), Tiradentes (MG), Água Doce (SC) e Curitiba (PR). Desde R$ 245, com bebidas e serviço incluído. Mais: gastronomadebrasil.com.

NOVA YORK: Broadway: pague um, leve dois

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem disse que é preciso gastar os tubos para assistir a um dos musicais da Broadway? De 6 a 20 de fevereiro ocorre a Broadway Week, ou seja: a boa e velha promoção do pague um, leve dois. A oferta vale para 20 espetáculos, entre eles Mamma Mia!, O Fantasma da Ópera e Chicago. Confira a lista completa e reserve seu ingresso em nycgo.com/broadwayweek.

FOZ DO IGUAÇU: Cataratas só para maiores de 60

Voltado ao público acima dos 60 anos, a próxima edição do programa Velhinho é a Mãe da Venturas tem como destino Foz do Iguaçu. O pacote, de quatro noites, inclui visita às cataratas do lado brasileiro e do lado argentino e à Usina de Itaipu. Custa desde R$ 2.820 com aéreo e café da manhã, em quarto duplo. Mais: venturas.com.br.

ABU DABI: Festival reúne chefs estrelados

O australiano George Calombaris, do programa Masterchef Australia, o italiano Marco Sacco e o americano Christopher Kostow estão entre os chefs convidados do Gourmet Abu Dhabi, que começa hoje e segue até domingo na capital dos Emirados Árabes. O evento reunirá degustações e discutirá a influência árabe na cozinha, com a presença também de chefs locais como Khulood Atiq, primeira mulher a estar à frente de um restaurante no país. Mais: gourmetabudhabi.ae.

RELIGIÃO: Assista à missa de canonização do papa

Em 27 de abril, o papa João Paulo II será canonizado em missa solene no Vaticano. E é possível assistir à celebração de perto. A New Line tem pacotes de sete noites que inclui, além da missa, as cidades de Assis, Pádua, Florença, Veneza e a região da Toscana, com guia em português e aéreo. Custa a partir de R$ 7.438 por pessoa. Mais: newline.tur.br.