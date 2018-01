Brincando na terra dos Angry Birds

Bruna Tiussu

Os pássaros raivosos que tanto sucesso fazem nas telas de smartphones e tablets se materializaram na forma de brinquedos em seu país natal, a Finlândia. O Särkänniemi Adventure Park, que fica na cidade de Tampere (a 173 quilômetros de Helsinque), inaugurou no começo do mês o Angry Birds Land, área temática toda dedicada ao joguinho que é febre no mundo todo.

Para melhor concepção do espaço, o parque contou com a parceria da empresa criadora do game, a Rovio Entertainment, na projeção das atrações. No total, são 12, com direito a montanha-russa, um brinquedo tipo elevador, circuito de aventuras e vários playgrounds para os mais novos. Nem tudo já está pronto para o público, retoques finais em algumas das atrações ainda estão em andamento. A abertura completa do Angry Birds Land está marcada para o próximo mês, em 8 de junho.

Para os realmente aficionados pelo jogo, telas foram distribuídas pela área especialmente para testar a habilidade do público. E, em breve, os Magic Places serão instalados, para que os visitantes possam fazer o download de conteúdos especiais e continuar a brincadeira em casa. Durante todo o verão, o parque também promete uma diversão a mais: encontros com o “verdadeiro Red Bird”.

Área de alimentação temática, com restaurantes e menus inspirados nos pássaros e porcos do game, também está no projeto, assim como a lojinha com souvenirs típicos. A partir deste sábado começa a alta temporada do parque, que passa a abrir diariamente.

Fotos: Särkänniemi Adventure Park/Divulgação