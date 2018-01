Budapeste: veja opções de pacotes

Budapeste costuma ser vendida pelas operadoras de viagem brasileiras combinada com outras cidades do centro e do leste da Europa – Viena e Praga, principalmente. Reflexo, certamente, do pequeno número de visitantes do Brasil que vão à Hungria (leia mais aqui). Veja algumas opções. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo, com passagem aérea incluída.

Em dólares:

US$ 1.450: 5 noites. Da Submarino Viagens (4003-9888)

US$ 1.739: 5 noites, com café. Inclui traslados aeroporto-hotel-aeroporto e city tour. De 19 de julho a 19 de agosto. ADVtour (11-2167-0633)

US$ 1.808: 5 noites em Budapeste, com café e passeios. Com tralsado aeroporto-hotel-aeroporto e seguro. Válido de 18 de julho a 11 de agosto. Da Intravel (11-3206-9000)

US$ 1.888: 4 noites, com café, em Budapeste e Viena. Com traslados aeroporto-hotel-aeroporto, city tours e seguro. De 21 de setembro a 22 de outubro. Com a New Line (0800-600-2524)

US$ 1.978: 6 noites em Budapeste, Praga e Viena, com café. Inclui traslados aeroporto-hotel-aeroporto, city tours e seguro. Saída em 24 de julho. Com a Filhos da Terra (11-3173-2000)

US$ 2.043: 6 noites em Viena, Budapeste e Praga, com café. Com traslados, city tours e seguro. De 25 de setembro a 30 de outubro. Da New Age (11-3138-4888)

US$ 2.043: 6 noites, com café, em Budapeste. Inclui traslados, passeios e seguro. Válido de 25 de setembro a 30 de outubro. Da Sem Fronteiras (11-3853-4401)

US$ 2.235: 8 noites em Budapeste, Viena e Praga, com café. Inclui traslados aeroporto-hotel-aeroporto e seguro. Válido de julho a outubro de 2010. Na Chão Nosso (11-3879-9717)

US$ 2.382: 7 noites, com café, em Budapeste, Praga e Viena. Com traslados aeroporto-hotel-aeroporto e passeios. Até 10 de outubro. Da TT Operadora Lufthansa City Center (11-5094-9494)

US$ 2.605: 8 noites, com café, em Viena, Budapeste e Praga. Inclui passeios e seguro. Válido até 11 de agosto. Soft Travel (11-3017-9999)

Em euros:

1.810 euros: 6 noites em Budapeste e Praga, com café e passeios. De 7 de agosto a 25 de setembro. Com a RCA (11-3017-8700)

2.598 euros: 10 noites em Viena, Budapeste, Praga e Berlim, com café. Inclui passeios e seguro. Saída em 21 de agosto. Da CVC (11-2191-8911)