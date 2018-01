Buenos Aires e Santiago no embalo do U2

Não conseguiu ingresso para curtir o U2 em São Paulo? Uma alternativa é reservar alguns dias e conferir a única apresentação em Santiago, no Chile (dia 25/3), ou um dos três shows que vão agitar Buenos Aires (dias 30/3, 2/4 e 3/4). De quebra, você também aproveita um pouco destes destinos. Confira as operadoras que levam:

Buenos Aires, Argentina – preços por pessoa, com aéreo e em quarto duplo:

US$ 838: 2 noites, com café, traslados, e ingresso no setor campo. Na Flot

US$ 1.217: 3 noites, com café, traslados, city tour e ingresso no setor campo. Na Oficina

US$ 1.237: 3 noites, com café, traslados e ingresso no setor campo. Na MK Travel

US$ 1.300: 3 noites, com café, transfers, city tour e ingresso. Na Giampá

US$ 1.321: 3 noites, com café, traslados, city tour e ingresso. Na Agaxtur

US$ 1.368: 3 noites, com café, city tour, traslados e ingresso. Na Natural Mar

Santiago, Chile – preços por pessoa, com aéreo, em quarto duplo:

US$ 1.090: 2 noites, com café, traslados, city tour e ingresso. Na Agaxtur

US$ 1.465: 3 noites, com café, transfers, city tour e ingresso. Na Natural Mar

** A The One oferece pacotes com a parte terrestre, sem o aéreo:

Buenos Aires, por US$ 548: 3 noites, com café, traslados, city tour e ingresso no setor campo.

Santiago, por US$ 668: 2 noites, com café, traslados, city tour e ingresso no setor P3 numerado.

Se você não pode dar uma escapada e as apresentações em São Paulo forem sua única opção de curtir o som da banda irlandesa, ainda há uma possibilidade. A TAM Viagens (patrocinadora do evento) criou o Esquenta U2, um pacote que inclui o ingresso setor pista para o show do dia 9 (sábado), coquetel no Hotel Hilton, a partir das 16 horas, traslado ida e volta ao Estádio do Morumbi e 1 mil pontos no TAM Fidelidade. O pacote sai por R$ 895 (parcelado em até 5 vezes).