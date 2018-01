Previsão do tempo checada no Weather Channel. O sol está garantido neste fim de semana. Dito isso, responda rápido: se pudesse fugir do trabalho agora mesmo e só voltar na quarta-feira (que é quando a felicidade do pobre acaba em Cinzas, já dizia o poeta Vinicius), escolheria Búzios ou Praia do Forte?

No quesito proximidade, obviamente, ganha o Rio. Isso mesmo que, ao chegar lá, você tenha de rodar 180 quilômetros até Búzios. Por causa do fator última hora, não há promoções aéreas disponíveis para a ida. Você vai gastar entre R$ 200 e R$ 250. A volta é menos problemática. Guerreiros podem encarar o ônibus leito, por algo em torno de R$ 100. De quebra, já estará na rodoviária para pegar o outro ônibus até Búzios.

Ah… de verdade. Tire o caro da garagem. Já fiz a rota São Paulo- Búzios sem problema. E com agravantes: seguia sozinha, sem som ou ar condicionado, num Uno. Faz um tempinho, é verdade.

Bem, a Praia do Forte é outro caso. Carro, nem pensar. Até porque, pesquisando direitinho, você paga o mesmo valor da ponte aérea SP-Rio-SP (até menos, na verdade) para fazer o trecho de ida e volta entre Sampa e Salvador. Sério mesmo. Do aeroporto, é só percorrer 50 quilômetros pela Linha Verde – a localidade fica a 90 km de Salvador – e já está. Praia do Forte, aquela delícia só.

Responda rápido: Búzios ou Praia do Forte? Mesmo que não possa fugir agora mesmo, reserve uma temporada para colocar o pé na areia.

As reportagens sobre os dois destinos (leia nos links acima) foram publicadas ontem, no caderno especial de férias do V&A