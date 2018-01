Café da manhã ao nascer do sol, nas alturas de Nova York

Lower Manhattan vista ao nascer do sol a partir do 86º andar do Empire State Building

O Empire State Building, edifício ícone de Nova York e mirante mais turístico para ver a cidade do alto, lançou um programa que permitirá aos visitantes assistirem ao nascer do sol nas alturas, no deque de observação no 86º. Disponível por tempo limitado, entre 1º de outubro e 20 de novembro, o tour receberá apenas 100 hóspedes por dia, que pagarão ingressos de US$ 100 por pessoa.

Por mais US$ 25, os turistas tomarão o café da manhã no restaurante State Grill & Bar, recentemente aberto no lobby prédio. O menu é fixo e tem meia dúzia de opções como bagels, eggs benedicts, iogurte com granola e french toasts.

“Milhares a cada ano se levantam para ver o nascer do sol no Grand Canyon, e pela primeira vez eles poderão fazer o mesmo no coração de Nova York City”, disse Jean-Yves Ghazi, diretor do observatório. “A oportunidade é única de assistir à cidade que nunca dorme fazer a transição da noite para o dia.”

O observatório será aberto aos visitantes meia hora antes do horário marcado para o nascer do sol. É preciso comprar com atencedência, no site www.esbnyc.com/sunrise.

O Empire State Building tem o deque de observação ao ar livre mais alto de Nova York, no 86º andar

Cena do filme King Kong na versão de 2005: a personagem de Naomi Watts assiste ao nascer do sol junto com o gorila, exatamente no alto do Empire State Building

