Café de ‘Friends’ chega a Nova York. Por pouco tempo

Quem nunca sonhou em tomar uma xícara de café no Central Perk, o café em que os seis amigos de ‘Friends’ sempre se encontravam?

Pois este sonho vai se tornar realidade a partir do dia 17 de setembro, como parte das comemorações dos 20 anos da série (sim, já faz esse tempo todo). Trata-se de uma parceria da rede de cafés Eight O’Clock com a Warner. Estarão lá o famoso sofá e até Gunther (James Michael Tyler), o sempre presente barmen, promete aparições especiais.

Performances de canções clássicas de Phoebe (esperamos que Smelly Cat esteja no repertório) também estão entre as atrações.

O café funcionará na 199 Lafayette St. até 18 de outubro, das 8h às 20h durante a semana e das 10h às 20h aos fins de semana.