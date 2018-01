Cair na estrada sem companhia é tendência

Mônica Nobrega

Viajar sem companhia está na moda. Ao menos entre os internautas que frequentam o site de viagens TripAdvisor, um dos mais populares do planeta. Levantamento feito com 1.500 internautas brasileiros indicou que 90% dos homens e 76% das mulheres que responderam à enquete já viajaram solo.

Ainda segundo o levantamento, 57% dos homens que viajaram sozinhos fizeram isso por necessidade, enquanto entre as mulheres, 55% escolheram embarcar desacompanhadas por gosto. Entre os pesquisados que nunca caíram na estrada sem companhia, 77% das mulheres querem viver a experiência algum dia, contra 33% dos homens. Quanto aos destinos turísticos, os preferidos deste perfil de viajantes foram Estados Unidos (37%), Austrália (25%) e Itália (19%).

Vale lembrar que o TripAdvisor, por sua própria natureza de site que ajuda a organizar viagens e estimula a publicação de resenhas sobre hotéis, passeios e atrações, é uma comunidade frequentada principalmente por viajantes independentes, o que ajuda a inflacionar os resultados do levantamento a favor das viagens solo. Ainda assim, viajar sozinho é uma tendência, por assim dizer, fácil de perceber em vários lugares pelo planeta.

Aqui no Viagem, detectamos a tendência há dois anos. As informações da reportagem Voo Solo continuam válidas e atuais – com exceção, claro, de alguns preços, o que fica fácil consultar com as empresas e hotéis citados. Quem sabe você não se anima a cair na estrada em sua própria companhia?