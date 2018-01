Calendário: abril é mês de…

Brasil em Nova Orleans

Quem gosta de boa música contemporânea sabe que em abril não há melhor lugar do que Nova Orleans. Neste ano, a 45.ª edição do Festival de Jazz de New Orleans homenageia, adivinhe só, o Brasil. Com grupos musicais, artesãos, exposições de fotos, comida, dança, paradas de bonecos e outras manifestações, o País terá um lugar de destaque no Cultural Exchange Pavilion. Entre as atrações musicais estão BaianaSystem, Tizumba & Tambor Mineiro e Afoxé Omô Nilê Ogunjá, entre outros. Eles farão companhia a outros 400 artistas de peso, como Robert Plant, Eric Clapton (foto), Bruce Springsteen e Santana. Ingressos a partir de US$ 70.

Peixe com sotaque

Uma pitada de tempero brasileiro salpica os tradicionais pratos portugueses no festival Peixe em Lisboa, até dia 13, no Pátio da Galé, na capital lusitana. O chef paraense Thiago Castanho apresentará receitas com peixes de rio. Um dos destaques europeus é o italiano Moreno Cedroni, cujo restaurante, o Madonnina del Pescatore, em Ancona, tem duas estrelas Michelin.

Semanas de fartura no Sul

Enquanto Curitiba recebe o evento pela 9.ª vez, Florianópolis se prepara para sua estreia na Restaurant Week. O evento ocorre, até dia 13, em sete casas da capital catarinense sob o tema Sabores do Brasil. Como de praxe, os preços são fixos – almoço a R$ 34,90 e jantar por R$ 47,90. Entre as casas participantes, Barracuda Restaurante & Grill, Grand Cru, Guacamole, O Barba Negra e Taberna Ibérica (foto). Lista completa em restaurantweek.com.br.

Leituras no frio da serra

Ler, debater e curtir bons shows poderia ser o lema do 7.º Festival da Mantiqueira – Diálogos com a Literatura. Até o dia 6, a acolhedora São Francisco Xavier (a 138 km de São Paulo) abriga mesas de debates e conversas com escritores, além de shows, atividades para as crianças e oficinas. Participam os escritores Humberto Werneck, Eliane Brum e Daniel Munduruku, além de Fernando Brant, compositor e integrante do Clube da Esquina.

Cerejeiras em flor

Ainda dá tempo de ver o horizonte colorir de rosa no Japão. A florada das cerejeiras (foto) marca o despertar da primavera no país, quando as pessoas se reúnem sob árvores em praças e parques para comer, beber e cantar. O hanami consiste na contemplação das flores e na percepção do toque das pétalas no rosto. Nas partes mais ao sul das ilhas a florada já começou, porém no norte, em cidades como Sendai, Aomoro e Sapporo, o fenômeno se estende até meados de abril. Vale conferir o calendário e a programação em www.jnto.go.jp/sakura.

Corridas, geladas ou não

A charmosa San Martín de los Andes, nos Andes da Argentina, será palco da Patagônia Run, corrida com seis alternativas de distância, entre 10 e 100 quilômetros. A Freeway Sports, agência oficial da prova, tem pacotes de quatro dias com aéreo a partir de US$ 1.548. Quem quiser correr mais perto de casa, com mais calor e cercado pela Mata Atlântica, pode se inscrever no XTERRA Brasil (desde R$ 106), que desembarca pela primeira vez na histórica Parati (RJ) com corridas de 7 a 50 quilômetros.