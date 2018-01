Calendário: fevereiro é mês de…

1 Uvas aos cachos – Tudo bem que pouquíssimas vinícolas ainda usam o método de pisar as uvas. Mas quem se importa? Para comemorar o início da colheita, um dos momentos áureos da cultura vitivinícola, vale resgatar tradições. No Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul), a festa no Parreiral Modelo terá ainda música, bênção e comilança, a R$ 35 por pessoa. Programação e reserva: valedosvinhedos.wordpress.com

1 Carnavalizar – Primeiro, em Buenos Aires, onde o carnaval vai até o dia 23, com 30 corsos desfilando pela cidade – Palermo e San Telmo estão na rota. Mas nada de samba: cumbia, salsa e tango são ritmos que embalam os desfiles (tinyurl.com/carnavalporteno). De 15 de fevereiro a 4 de março é a vez de Veneza, que faz um carnaval de paradas de mascarados nas ruas e em botes, e de festas fechadas em salões suntuosos. É colocar sua máscara e entrar na folia (tinyurl.com/carnavalveneza)

1 Festa pré-hispânica – Na margem do Lago Titicaca, a cidade peruana de Puno recebe o Festival Candlemas, uma das mais importantes celebrações à cultura pré-hispânica no país. O ponto alto, dia 2, tem procissão à Virgem da Candelária, seguida por mais de 200 grupos de música e dança vestidos em trajes de cerimonial, e rituais consagrados à Pachamama (Mãe Terra): peru.travel/where-to-go/puno.aspx

6 Nova York na moda – Até o dia 13, a Semana de Moda (mbfashionweek.com) enche de glamour o Lincoln Center. Os desfiles são para convidados e excluem turistas, é verdade. Mas o clima fashion você pode curtir na paralela MADE, com desfiles independentes e festas; no lançamento da coleção de Sarah Jessica Parker para a Nordstrom; e na exposição O Mundo Fashion de Jean Paul Gaultier, no Museu do Brooklyn. Mais eventos: nycgo.com/fashioncalendar

6 Berlim na telona – Um dos festivais de cinema de mais prestígio no mundo (até o dia 16), o Berlinale reúne em Berlim de obscuros atores e diretores europeus a estrelas cintilantes da constelação de Hollywood. E o melhor, não exclui o público. A divulgação da programação de filmes e venda de ingressos pela internet começa nos últimos dias de janeiro – é preciso ficar de olho no site berlinale.de/en

13 Música africana – Durante quatro dias, o belíssimo festival Sauti za Busara mostra ao público mais de 30 cantores, instrumentistas e grupos de música africana autêntica. Os concertos ocorrem na parte antiga da Cidade de Zanzibar, capital da ilha homônima no leste africano, também conhecida como Cidade de Pedra. Ingressos já estão à venda online – o passe para os quatro dias do festival sai por US$ 118,65: busaramusic.org

14 Clima de romance – Tirando o Brasil, a Colômbia e alguns outros gatos pingados, é neste 14 de fevereiro que o planeta comemora o Dia dos Namorados. Seja ele nomeado como Dia de São Valentim ou Valentine’s Day (Estados Unidos e Europa); Dia do Amor e da Amizade (boa parte da América Latina); e Heart’s Day ou Dia dos Corações, em alguns países asiáticos. Paris é um lugar óbvio para se estar na data: cabarés como Lido e Moulin Rouge e restaurantes como o 58, na Torre Eiffel, oferecem mimos a casais. Amsterdã tem programação vasta com 14 opções: tinyurl.com/namoroamsterda. O site de turismo de São Francisco publicou um lista de ideias românticas na cidade: tinyurl.com/namorosanfrancisco

28 Bélgica animada – Vai até 9 de março o festival de cinema de animação Anima Bruxelas (animafestival.be). Entre curtas e longas, serão apresentados cerca de 150 obras de realizadores locais e internacionais. Ingressos serão vendidos pela internet – o passe que dá direito a assistir a todos os filmes custa 65 euros. A programação será divulgada nos primeiros dias de fevereiro.