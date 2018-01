Calendário: maio é mês de…

Confira a seguir alguns eventos do mês de maio:

5. Hambúrgueres em Curitiba

Se sua ideia de hambúrguer é composta basicamente por carne e pão com gergelim é melhor rever seus conceitos. Na segunda edição do CWBurger Fest, 36 casas desfilam criações apetitosas até o dia 18 ao preço único de R$ 24,90. No O Barba Hamburgueria (Rua Vicente Machado, 578/642, Centro), o sanduíche é servido no pão de cerveja – e tem até uma versão doce, de banana com ganache de chocolate. Já no Atelier Bistrô & Bar (Alameda Augusto Stellfeld, 1.527, Bigorrilho), o hambúrguer de fraldinha de 200 gramas satisfaz os famintos com fritas no copo americano.

5. Música brasileira

Uma semana dedicada à música nacional. Até 11 de maio, a 5.ª Semana da Canção Brasileira leva a São Luiz do Paraitinga uma série de músicos e especialistas no assunto, para shows e oficinas em vários pontos – tudo grátis. Rolando Boldrin se apresenta dia 8, às 18 horas; a banda Metá Metá, dia 9, também às 18 horas e Wanderléa (foto), dia 10, às 22 horas.

15. Cervejas checas

É hora de encher seu tuplák – ou seja, caneca – no Czech Beer Festival, em Praga. A República Checa é conhecida pela qualidade de suas cervejas, e durante o evento (que vai até 31 de maio) haverá mais de 70 tipos diferentes para degustar. Além das geladas, comidas e shows tradicionais estão no cardápio. A entrada custa 90 coroas (R$ 10), com direito a uma cerveja.

15. Noites nos museus

Na Europa, a comemoração do Dia Internacional dos Museus (18) já virou uma tradição. A chamada Noite nos Museus tem uma extensa programação no Reino Unido (15 a 17) e na França (apenas no sábado, 17), com leituras, shows, exposições e eventos especiais – boa parte deles, gratuitos. Escolha o seu nos sites culture24.org.uk e nuitdesmusees.culture.fr.

23. Festa do Divino

Bandeiras coloridas, cavalgada, danças típicas e procissões. Teoricamente, a Festa do Divino Espírito Santo ocorre 40 dias depois da Páscoa, mas a tradicional celebração católica ganha datas diferentes em algumas cidades. Na goiana Pirenópolis, os festejos vão de 23 de maio a 10 de junho. Paraty (RJ) terá suas celebrações entre 30 de maio e 8 de junho – o último fim de semana reúne a maior parte dos festejos, como a dança das fitas. A histórica São Luiz do Paraitinga (foto) mantém a mesma data de Paraty e seu costume de distribuir afogado para a população.