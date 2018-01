Calendário: o que fazer pelo mundo em maio

No exterior ou perto de São Paulo, veja eventos que podem inspirar boas viagens durante o mês de maio.

1º – Feijoada na Estácio

A Feijoada do Leão, na quadra da escola de samba Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, vai homenagear o Dia do Trabalho com música ao vivo dos grupos Surpreender, Samba na Veia e Só Raiz, e ainda os cantores Marcelo Ribeiro e Andrea Caffé. Vá de metrô: as estações Praça XI, Cidade Nova e Estácio ficam perto. Entrada a R$ 20, mais R$ o prato individual. Fica na Rua Salvador de Sá, 206, Cidade Nova.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quadra da escola de samba Estácio de Sá, Feijoada do Leão faz homenagem ao Dia do Trabalho

6 – Celebrar o divino

Marcada pela cultura popular e por procissões, a festa do Divino Espírito Santo dura dez dias (até 15) e é forte em São Luís do Paraitinga (SP) e em Paraty (RJ), onde ganhou atá DJs.

Festa do Divino Espírito Santo em Paraty

8 – Correr pelo mundo

Com largada simultânea em Brasília e outras 33 cidades pelo planeta – a lista completa está em no site oficial – a corrida Wings for Life tem renda revertida para pesquisa da cura de lesão na medula espinhal. Inscrições custam US$ 30.

A corrida Wings for Life tem largada simultânea em 34 cidades pelo mundo, inclusive Brasília

16 – Orgulho mexicano

Um dos destinos mais receptivos ao turismo gay no mundo, Puerto Vallarta, no México, faz até dia 30 o seu festival Vallarta Pride. Além do grande desfile no domingo, dia 28, o evento terá festivais de música e cinema, festas em vários endereços (inclusive na praia, claro) e um casamento coletivo ao pôr do sol. Tudo gratuito. No ano passado, foram 18 mil participantes.

20 – Música em Paraty

Comecemos por alguns nomes: Eumir Deodato, Rosa Passos e Thiago Espírito Santo são alguns dos artistas que levarão seus instrumentos musicais ao palco da Praça da Matriz, em Paraty, para as três noites de jazz, blues e soul do Bourbon Festival, até domingo (22). Tudo gratuito e em um dos cenários mais belos do País.

25 – Santas luzes

Com todas as atrações gratuitas e concentradas na área histórica, Jerusalém faz seu Festival de Luzes até 2 de junho. As projeções transformam construções milenares e até o Muro das Lamentações em telas para shows audiovisuais.

25 – Cirque na Broadway

O Cirque du Soleil estreia seu primeiro show criado especialmente para a Broadway. Paramour é a história de uma atriz que tem de escolher entre um romance e sua arte, contada cheia de canções e acrobacias, claro. Desde US$ 55. Cats, Tuck Everlasting e American Psycho são outras estreias da temporada.

25 – Descer a serra

Ok, o verão já era, mas há ao menos um bom motivo para ir a Santos em maio. Até dia 29, o Festival Internacional de Dança, na terceira edição, apresentará números de variados estilos de dança no palco do Teatro Municipal Brás Cubas. Para os profissionais haverá aulas com Fernanda Chamma Adenis Vieira e Will Sancar.

26 – Sabor de pinhão

Santo Antonio do Pinhal, a 160 quilômetros da capital paulista, vai incrementar seu clima de cidadezinha de serra com quatro dias de festival dedicado ao pinhão. Receitas com o ingrediente serão vendidas na Praça do Artesão, que terá também barraca de cerveja artesanal e shows. Estão programados fanfarra, balé, capoeira, circo e duplas sertanejas da região.

Receitas com pinhão são o mote da festa em Santo Antonio do Pinhal

27 – Brincar até mais tarde

A partir desse dia o parque Animal Kingdom, da Disney em Orlando, passa a fechar mais tarde, às 23 horas (era às 18 horas). A Árvore da Vida (Tree of Life) estreia nova iluminação e o Kilimanjaro Safari terá tours noturnos: ingressos desde US$ 97.