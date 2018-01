Califórnia prepara o verão-chiclete

Mônica Nóbrega

LOS ANGELES

Se está nos planos visitar a Califórnia no verão (do Hemisfério Norte) que se aproxima, anote desde já o dress code da temporada: calça, camisa, camiseta, shortinho, legging ou seja lá qual peça for, desde que informal, em cores escandalosamente acesas ou cítricas. Para eles e elas. As vitrines só falam nisso: roupas cor “de sorvete” ou “de chiclete”. É como a tendência está conhecida por aqui.

Pelo que se vê nas lojas, jeans coloridos são a principal aposta para o guarda-roupa feminino. Calças bem ajustadas no tornozelo e em comprimento de cigarrete desfilam nas vitrines de Santa Monica, Los Angeles e Hollywood em azul-turquesa, rosa, verde, amarelo, laranja e vermelho. Para os homens, as camisetas vêm nos mesmos tons, as camisas, um pouco (mas bem pouco) mais claras, em nuances quase pastel.

As marcas estão decididas a nos convencer a comprar. A Victoria Secret ajustou as cores das calcinhas e sutiãs, assim como fez a Guess com quase todas as suas peças; a Gap espalhou cores-chiclete até pela seção infantil. E na rainha dos básicos American Apparel está quase difícil encontrar uma simples legging preta ou cinza.

Nas ruas, a tendência engatinha. Uma adolescente de jeans verde aqui, um tênis de corrida ali, pouca coisa mais. Mas não deve demorar para os californianos virarem uma multidão colorida a se deslocar pelas ruas. Porque, ao menos nos próximos meses, parece que não haverá muita coisa diferente para comprar.