Calor 40 graus

Eles têm apenas três meses de calor – e esperam ansiosamente a chegada do verão para se verem livres dos sobretudos e cachecóis. Mas o calor deste ano veio forte, batendo recordes. E está fazendo com que moradores e turistas do hemisfério norte disputem qualquer ponto que proporcione uma sensação refrescante.

Dias ensolarados inesquecíveis têm marcado o início de julho em Nova York. Na terça-feira, os termômetros marcaram 103 graus Fahrenheit (39,4º Celsius) no Central Park, às 15:10 horas, quebrando o recorde de 1999, de 101 graus Fahrenheit.

Em Washington D.C. o mês de junho já ficou marcado na história como um dos mais quentes e secos que se têm notícia. E aí começou julho, com as mesmas características.

A fonte do Museu do Louvre ou qualquer outra espalhadas pelos parques de Paris. Qualquer ponto de água da capital francesa vale para espantar o calorão dessa semana – que chegou aos 40º Celsius ontem.

Até mesmo os termômetros chineses estão marcando números pra lá de altos. No norte do país, principalmente, o calor tem sido exagerado, com média regional de 38º Celsius na terça-feira. Em Pequim, a temperatura chegou aos 40º Celsius – e a população espera ansiosamente a chuva que está prevista para cair amanhã na capital.