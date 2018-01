Camburi e Rio das Flores entram nos Roteiros de Charme

Associação de hotéis agora conta com membros de 16 Estados brasileiros

Isabel Filgueiras

Acomodações em dois novos destinos passam a compor o guia Roteiros de Charme 2015: a Fazenda União, em Rio das Flores (RJ), e o Hotel Spa Nau Royal, na Praia do Camburi (SP). Mais ao norte, o Zank by Toque Hotel, em Salvador (BA), também foi selecionado para fazer parte do grupo no próximo ano.

Para entrar na lista, os hotéis devem ter no máximo 60 quartos, em lugares de riqueza histórica ou natural. Com os três novos associados, a Roteiros de Chame passa a ter 65 membros espalhados por 16 Estados do Brasil.

Passado. Localizada no Vale do Café, sul do Rio, Fazenda União se destaca pela construção e mobiliário históricos. Alguns objetos da decoração pertenceram aos primeiros moradores do lugar, que viveram no século 19. Para entrar no clima cafeeiro, a programação inclui saraus e a história da fazenda contada por uma personagem com roupas de época. A diária com pensão completa custa entre R$ 650 a R$ 900 em quarto para duas pessoas.

Modernidade. À beira-mar, o Hotel Spa Nau Royal alia conforto à sustentabilidade. A preocupação com o design é vista nos detalhes. A arquitetura moderna do lugar prima pelo contato constante com a natureza. O spa oferece opções de relaxamento aos hóspedes, que desembolsam de R$ 1.120 a R$ 2.480 para desfrutar da diária.

Natureza e história. O Zank by Toque Hotel está localizado no centro de Salvador, com vista para a Praia da Paciência. Em um casarão antigo, a decoração dos 16 apartamentos tem elementos modernos e antigos com foco na cultura do Nordeste brasileiro. O empreendimento conta também com spa e restaurante. Os preços das reservas variam de R$ 340 a R$930, para uma diária com café da manhã.