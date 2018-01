Campings do parque Torres del Paine passam a exigir reserva

A exigência de reserva prévia vai vigorar até março de 2017

Por Ludimila Honorato

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena, começa neste sábado, 15 de outubro, a exigir reserva para pernoites nos acampamentos Italiano, Torres e Paso, que ficam dentro da área do parque e são gratuitos. De acordo com a Conaf (Corporação Nacional Florestal), que administra os espaços, a medida foi tomada para evitar superlotação – a temporada 2015/2016 registrou mais de 80 mil acomodações. Nas duas rotas de trekking que dispõem de áreas de camping, conhecidas como W e O, com 76,1 km e 93 km de extensão, respectivamente, o aumento no número de visitas (e pernoites) no ano passado foi de 15,6%.

A exigência de reserva prévia vai vigorar até março de 2017. Somente serão autorizados os agendamentos para uma única noite por camping; além disso, serão nominais e intransferíveis. As reservas devem ser feitas no site do parque: parquetorresdelpaine.cl.

Nos demais campings do parque, a reserva prévia também será exigida, e deverá ser feita nos respectivos sites das administradoras: Fantástico Sur (para os campings Serón, Los Cuernos, El Chileno, Central e Francés) e Vértice Patagonia (campings Paine Grande, Grey, Dickson e Los Perros). A Fantástico Sur terá um ponto de atendimento dentro do parque.