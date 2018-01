Canadá de leste a oeste

Para conhecer as belezas do Canadá de ponta a ponta, reunimos 20 pacotes para todos os bolsos. Os preços são por pessoa, com aéreo e em quarto duplo:

US$ 1.292,50: 4 noites. Cidade: Toronto. Na TAM Viagens (11-3274-1313, www.tamviagens.com.br)

US$ 1.308: 8 noites. Cidades: Toronto, Montreal e Quebec. Inclui café da manhã e passeios com guia. Na Agaxtur (11-3067-0900; www.agaxtur.com.br)

US$ 1.322: 4 noites. Cidade: Vancouver. Na Soft Travel (11-3017-9999; www.softtravel.com.br

US$ 1.538: 4 noites. Cidade: Toronto. Na Taks Tour: (11-2821-8800; www.takstour.com.br)

US$ 1.616: 4 noites. Cidades: Toronto e Montreal. Inclui passeios e passagem de trem no Via Rail Canada na classe econômica no trecho Toronto/Montreal. Na CI (11-3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 1.845: 8 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui passeios. Na Pisa Trekking (11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

US$ 1.956: 4 noites. Cidade: Quebec. Inclui passeio. Na MK Travel (11-3052-3727; www.mktravel.com.br)

US$ 2.215: 7 noites. Cidades: Toronto e Montreal. Inclui café da manhã. Na Sem Fronteiras (11-3853-4401; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 2.255: 5 noites. Cidades: Montreal e Quebec. Inclui café da manhã e passeios. Na Tereza Ferrari Viagens (11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 2.499: 7 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na ViajaNet (11-3122-0200; www.viajanet.com.br).

US$ 2.514: 7 noites. Cidades: Toronto, Montreal, Quebec. Na Interpoint (11-3087.9400; www.interpoint.com.br)

US$ 2.589: 8 noites. Cidades: Toronto, Montreal e Quebec. Inclui café da manhã e passeios. Na Natural Mar (11-3256-7492; www.naturalmar.com.br)

US$ 2.617: 8 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na New Age (11-3138-4888; www.newage.tur.br)

US$ 2.654: 8 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na Visual (11-3235-2000; www.visualturismo.com.br)

US$ 2.829: 8 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na Cit (11-3138-3535; www.citviagens.com.br)

US$ 2.983: 7 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui passagem de trem no Via Rail Canada em classe econômica nos trechos: Toronto/Ottawa/Quebec/Montreal. Na Designer Tours (11-2181-2900; www.designertours.com.br)

US$ 2.909: 17 noites. Cidades: Montreal e Vancouver. Inclui café da manhã e passeios. Na Tia Augusta Turismo (11-3068-5111; www.tiaaugusta.com.br)

US$ 3.308: 7 noites. Cidades: Toronto, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na CVC (11-2191-8911; www.cvc.com.br)

US$ 4.812: 17 noites. Cidades: Toronto, Vancouver, Quebec e Montreal. Inclui café da manhã e passeios. Na Uzzi (11-5093-8434; www.uzziviagens.com.br)

US$ 5.702: 9 noites. Cidades: Toronto, Montreal e Quebec. Inclui café, passeios e passagem de trem no Via Rail Canada em 1ª classe no trecho Montreal/Quebec. Na Teresa Perez (11-3799-4000; www.teresaperez.com.br)