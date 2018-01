Capital da Bulgária paralisa obras do metrô ao encontrar ruínas históricas

Foto: Stoyan Nenov/REUTERS

Um inusitado sítio arqueológico surgiu no final de julho no centro de Sófia, capital da Bulgária. Durante as obras de uma nova linha de metrô operários deram de cara com antigas construções que historiadores apontam como sendo os restos de Serdica, uma cidade cosmopolita do século 4º. d.C.. Acredita-se que Constantino o Grande, o primeiro imperador romano cristão, viveu por um ano ali, enquanto procurava uma nova capital para seu império. No local foram encontrados túmulos antigos, mosaicos e um sofisticado sistema de esgoto.

