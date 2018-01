Carnaval 2014: Temos vagas

Faltam 24 dias para um dos feriados mais esperados no País. Muitos só querem farrear, mas há quem pretenda apenas dar um tempo da correria. Para ambos, selecionamos 47 hotéis

Fábio Vendrame e Mônica Nobrega

Mas que calor! Ô-ô-ô! Ô-ô-ô! O primeiro mês deste 2014 veio sob medida para figurar numa marchinha do carnaval que já está aí, batendo na porta. Começa daqui a 24 dias, e vai de 28 de fevereiro a 5 de março. Ainda não se programou? Calma: estamos aqui para ajudar.

Por se tratar de um dos feriados mais importantes do ano no País e cair em pleno verão, a data é mesmo movimentada. O Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo prevê que 6,6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros viajem pelo Brasil nesta época. O Estado do Rio, com expectativa de receber 1,28 milhão de visitantes, é o principal anfitrião. Seguido por São Paulo (960 mil), Pernambuco (850 mil) e Bahia (690 mil).

Ou seja, quem pretende curtir os dias de folga em algum destes destinos turísticos tem motivo para se apressar. Quanto mais perto do feriado, mais escassas e caras ficam as vagas de hospedagem – e as passagens aéreas.

A respeito dos voos, aliás, vale um lembrete: embarcar no miolo do feriado, na ida e na volta, é uma boa forma de economizar. Dias de menor movimento rendem tarifas mais em conta.

Farra x calmaria. Nos Estados em questão, o epicentro da folia fica nas capitais: a Sapucaí e os blocos no Rio, o renascimento do carnaval de rua em São Paulo, os shows no Marco Zero e o frevo no Recife (e na vizinha Olinda), os trios elétricos de Salvador. Mesmo as cidadezinhas de praia e montanha fazem lá sua festinha, algumas mais discretas, outras com alguma fama e público expressivo – mas nelas é mais fácil se manter distante da folia, se é isso que você deseja.

Basta escolher a hospedagem certa, de acordo com a sua expectativa para os dias de folga. Nos hotéis que selecionamos a seguir, ainda há vagas. Seja para cair na festa ou fugir dela.

Breves carnavalescas:

1- Os bailes fazem parte do cenário carnavalesco carioca. O do Bola Preta ocorre na sexta-feira (28 de fevereiro); o da Mangueira, no sábado (1.º de março); o da Cidade Maravilhosa, domingo (2); o da Cerveja, segunda (3), e o Gay, na terça (4)

Maracatus tomam conta das cidades pernambucanas – Foto: Turismo Pernambuco

2- Maracatus, caboclinhos, blocos, troças, cortejos, papangus, bois e até escolas de samba tomam conta de vários municípios pernambucanos, como Bezerros, Paudalho, Salgueiro, Surubim, Tamandaré, Timbaúba, Triunfo e Vitória de Santo Antão

3- Lamentavelmente, urinar na rua é tão popular no Brasil quanto o futebol. A Riotur disse que vai ampliar em 33% o número de banheiros químicos este ano em relação ao carnaval passado: haverá 21.596 mictórios pela cidade

4- O Hotel Ponto de Luz (hotelpontodeluz.com.br), em Joanópolis (SP), promoverá um retiro durante o feriado de carnaval, com cursos de meditação, reiki e alimentação ovolactovegetariana. Pacotes de 5 noites desde R$ 1.530 por pessoa