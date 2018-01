Carnaval do Rio, com nova agenda

Após o incêndio de segunda-feira, que destruiu os barracões das escolas de samba Grande Rio, Portela e União da Ilha, a ordem dos desfiles do carnaval do Rio de Janeiro foi alterada. As três escolas estavam previstas para entrar na avenida na segunda-feira de carnaval, mas a Liga Independente das Escola de Samba do RJ (Liesa) decidiu alterar a agenda e, agora, a Portela desfilará no domingo – para balancear, a Mocidade Independente de Padre Miguel passou para a segunda-feira.

A mudança foi feita para evitar que o segundo dia de desfile ficasse prejudicado. E, também por causa do ocorrido, a instituição determinou que nenhuma das 13 escolas do Grupo Especial – as 12 deste ano mais a campeã do grupo de acesso – será rebaixada no carnaval deste ano.

Pode ser que alguns foliões já com ingressos na mão se sentam prejudicados com a nova ordem das apresentações. Por isso, a Liesa também anunciou quem houver interesse poderá ter ser dinheiro de volta. Basta comparecer à central de venda de ingressos, na Rua da Alfândega, 25, no centro do Rio, e devolver o ingresso – não há possibilidade de troca.