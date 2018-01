Carnaval em novembro?

Ina Fassbender/Reuters

Não, não se trata de algum tipo de micareta tresloucada. Todos os anos, a cidade de Colônia, na Alemanha, inicia as comemorações da chamada Quinta Estação – a estação carnavalesca – às 11h11 do dia 11 de novembro, com muita gente fantasiada pelas ruas. O espírito carnavalesco só é suspenso durante o Natal, e atinge seu ápice no que eles chamam de Segunda-feira Rosa – e não na terça-feira gorda, como fazemos por aqui. Os festeiros de Colônia dizem que seu carnaval está entre os melhores do mundo, ao lado do Rio de Janeiro e ao de Veneza. Será? Julgue você mesmo.