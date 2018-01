Carnaval: última chamada

Faltam apenas 22 dias para o início oficial da festa, mas ainda é possível viajar aos dois principais destinos de Carnaval no Nordeste, Recife e Salvador, pagando até R$ 1 mil pelas passagens aéreas de ida e volta. Para tanto, é preciso correr: enquanto você lê este post, o número de opções com certeza já diminuiu.

Os valores mais em conta da Webjet são os das passagens para Recife:

– São Paulo–Recife–São Paulo: a empresa tem os melhores preços para quem só pode embarcar para a capital pernambucana na sexta-feira. A ida no dia 12 sai por a partir de R$ 302. Volta no dia 17, por R$ 515. Ou R$ 817 no total, mais taxas.

– São Paulo–Salvador–São Paulo: ida, R$ 315 (dia 10) e volta, R$ 389 (dia 18). Total: R$ 704, mais taxas.

Bilhetes da Azul estão em promoção para compras feitas até meia-noite de hoje e embarque a partir do dia 10 de fevereiro. Os voos da empresa partem do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, a 100 quilômetros da capital:

– Campinas–Recife–Campinas: R$ 229 (ida, dia 10) e R$ 399 (volta, dia 17). Total: R$ 628, mais taxas. Quem só pode viajar na sexta-feira faz melhor negócio se deixar o embarque para sábado. Há passagem de ida por R$ 279, no voo das 23 horas.

– Campinas–Salvador–Campinas: ida, dia 10, por R$ 449 e volta, dia 18, por R$ 419 (total: R$ 868, mais taxas) são os valores mais em conta para sair atrás do trio elétrico pelas ruas da capital da Bahia. Os bilhetes de ida ficam mais salgados na quinta e sexta-feira; o de volta, caso você precise mesmo retornar na quarta-feira de cinzas, vai sair por R$ 569.

Com a Gol, quem pode viajar um pouco antes e voltar depois da quarta-feira de cinzas fará uma boa economia:

– São Paulo–Recife–São Paulo: na terça-feira, dia 9, e no domingo, 14, há passagem de ida por R$ 259. O retorno na quinta (18) sai por R$ 299.

– São Paulo–Salvador–São Paulo: indo na segunda ou na terça, você paga menos: R$ 219 e R$ 329, respectivamente. O retorno na quarta-feira de cinzas custa R$ 589 – e cai para R$ 329 dois dias depois. Se tiver tempo disponível para aproveitar as melhores tarifas, você pode gastar R$ 548 no aéreo.

Na TAM, as tarifas da categoria Promo, mais em conta, estão praticamente esgotadas. No caso de Salvador, os voos estão cheios a semana inteira e, nos dias 12 e 17, os mais movimentados, fica difícil encontrar uma passagem por menos de R$ 1 mil:

– São Paulo–Recife–São Paulo: bilhetes desde R$ 423, para ida no dia 10, e R$ 461, volta no dia 17. Total: R$ 884.

– São Paulo–Salvador–São Paulo: para economizar é viajar em dias alternativos. Na segunda-feira anterior ao carnaval, ida por R$ 197. Volta, na sexta-feira posterior à festa, por R$ 320.