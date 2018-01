Cartão cancelado ou bloqueado no exterior: o que fazer

Contra a incômoda situação de ter o cartão de crédito bloqueado no exterior, ou pior ainda, cancelado definitivamente, não há muito o que fazer, como você pode ler nesta matéria, publicada também na edição impressa do Viagem. Para minimizar os transtornos, além de informar ao banco qual o seu itinerário de viagem, tenha sempre em mãos os contatos de emergência da sua administradora de cartão de crédito.

Confira a lista. Clique nas palavras em destaque (ou copie e cole os endereços) para acessar o site do seu cartão de crédito.

Visa: tem 14 opções de números de telefone, de acordo com o seu tipo de cartão e o país onde está. No endereço http://www.visa.com.br/conteudo.asp?pg=10

Mastercard: ligue 1-800-627-8372, nos Estados Unidos, e 001 636 722 7111, em outros países. A ligação é gratuita. No site (http://www.mastercard.com/br/cartoes_pessoais/pt/servicos/perdi/index.html) você pode imprimir uma lista com mais números de telefone, de acordo com seu país de destino.

American Express: para acessar a central de atendimento dos cartões emitidos no Brasil, disque 55-34-2102-6266. Aceita chamada a cobrar. Site: https://www.americanexpress.com/br/homepage/default.shtml.

E sempre vale a lembrança: tenho outras opções de pagamento além do cartão de crédito. Dinheiro em espécie e cartões pré-pagos, como o Visa Travel Money, que você carrega com o valor que quiser antes de embarcar, ajudam muito.

Porque o socorro da sua adminsitradora de cartão pode demorar, como ocorreu com a jornalista Renata Galvanini. Depois de comprar no free shop de São Paulo, ela teve o cartão cancelado – o que só descobriu ao chegar em Barcelona. Um feriado na cidade espanhola ajudou o cartão de emergência e demorar uma semana para ser entregue. E a conta do celular, por conta da taxa por chamadas internacionais, custou nada menos que R$ 1.200 na fatura seguinte.

E você, tem alguma história de cartão de crédito cancelado ou bloqueado no exterior?