Cathay é eleita melhor companhia aérea do mundo

A Cathay Pacific Airways foi eleita a melhor companhia área do mundo em 2014 pelo Skytrax, conceituado site de aviação, em ranking divulgado nesta terça-feira (15). O World Airline Awards, considerado o prêmio mais importante da aviação, condecorou pela primeira vez a empresa aérea de Hong Kong com o primeiro lugar. Na segunda posição aparece a Qatar Airways, seguida pela Singapore Airlines e a Emirates – que havia liderado o ranking anterior. A pesquisa leva em conta a opinião de cerca de 20 milhões de passageiros no mundo todo.

Nenhuma companhia brasileira figura no top 10 mundial. Mas Azul e Gol arrebataram primeiro e segundo lugares, respectivamente, na categoria low-cost do ranking sul-americano.

Confira, a seguir, a classificação:

Top 10 Mundo:

1.° Cathay Pacific Airways (Hong Kong)

2.° Qatar Airways (Qatar)

3.° Singapore Airlines (Cingapura)

4.° Emirates (Emirados Árabes Unidos)

5.° Turkish (Turquia)

6.° Ana (Japão)

7.° Garuda (Indonésia)

8.° Asiana (Coreia do Sul)

9.° Etihad (Emirados Árabes Unidos)

10.° Lufthansa (Alemanha)

Top 5 Low-cost América do Sul:

1.° Azul (Brasil)

2.° Gol (Brasil)

3.° Easyfly (Colômbia)

4.° VivaColombia (Colômbia)

Top 10 América do Sul:

1.° LAN

2.° TAM

3.° Avianca

4.° Azul

5.° Gol

6.° Aerolíneas Argentinas

7.° Easyfly

8.° Sky Airline

9.° Austral Líneas Aéreas

10.° VivaColombia