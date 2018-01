Cefalù, o balneário vizinho de Palermo

NOSSA DICA

Aos pés da majestosa La Rocca, montanha solitária de 278 metros de altitude que quase termina no mar, a cidadezinha de Cefalù, de origem grega e influência de normandos e romanos, é um lindo balneário a 65 quilômetros de Palermo, na Sicília. A praia no Mar Tirreno é linda e lota no verão; a cidadela histórica, romana, bizantina e algo árabe, bem preservada. A atmosfera é cool, entre galerias de arte, ruas de pedra, restaurantes pequeninos e janelas avarandadas muito sicilianas. Fique dois dias. / MÔNICA NOBREGA