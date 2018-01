Ceviche power: Peru é eleito o melhor destino de gastronomia do mundo pela 2.ª vez

Fábio Vendrame

Pelo segundo ano consecutivo, o Peru abocanhou o World Travel Awards (o Oscar do turismo mundial) na categoria Melhor Destino de Gastronomia do Mundo. Os outros nominados foram Itália, França, Espanha, Tailândia, Índia, Japão, Malásia, México, Austrália, China e Estados Unidos. A premiação, que ocorre há duas décadas e reconhece os melhores nos diversos setores da indústria turística, teve lugar este ano em Doha, no Catar.

A seguir, preparamos uma seleção peruana de encher os olhos e molhar a boca:

[galeria id=8615]