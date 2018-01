Charme até no banheiro

Bruna Tiussu

Compartilhando a mania da amiga Mônica Nóbrega, que presta atenção e repara em cada detalhezinho dos banheiros que surgem em suas andanças pelo mundo, me empolguei para destacar aqui um exemplar que muito me agradou durante minha passagem por Paraty.

O dito cujo fica no novíssimo restaurante italiano Pippo, inaugurado em março. Para ser mais que um mero toalete, ele acompanha a temática de todo o espaço: o cinema italiano dos anos 1950 e 1960. Coberto com pastilhas em branco e preto, tem como grande destaque um espelho charmosíssimo, além de quadrinhos de personagens que marcaram a época, como fotografias de Fellini, Sophia Loren e Vittorio de Sica – clicadas pelo célebre paparazzo italiano Marcelo Geppeto.

Pastilhas em branco e preto e quadrinhos da época de ouro do cinema italiano. Foto: Bruna Tiussu/AE

Um biombo de vidro, também megaestiloso, compõe a entrada do banheiro, que recebe ainda melhor todos aqueles que lá entram com um perfume adocicado. Ah, sem contar que a trilha sonora inspiradora do restaurante também chega até seu interior.