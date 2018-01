Cidades Maravilhosas do Mundo: cadê o Rio???

Fábio Vendrame

A New 7 Wonders Foundation, aquela associação que elegeu as “Sete Novas Maravilhas do Mundo”, está realizando atualmente uma nova votação online, desta vez para escolher as “Sete Novas Cidades Maravilhosas do Mundo”.

O processo de votação começou em 2012 com mais de 1.200 cidades candidatas e, agora, restam apenas 28 finalistas. O resultado final do concurso será divulgado no dia 7 de dezembro de 2014, ou seja, ainda há mais de um ano para ajudar a eleger as “Cidades Maravilhosas do Mundo”.

Mas, acreditem ou não, o Brasil não tem NENHUMA REPRESENTANTE entre as 28 finalistas. Nem mesmo o Rio de Janeiro, mundialmente conhecido pela alcunha de “Cidade Maravilhosa”!!!

Vamos, então, enumerar as cidades classificadas:

Na Europa: Barcelona (Espanha), São Petersburgo (Rússia), Atenas (Grécia), Reykjavik (Islândia), Praga (República Checa), Londres (Inglaterra), Istambul (Turquia).

Na Ásia: Kuala Lumpur (Malásia), Kyoto (Japão), Bangcoc (Tailândia), Mumbai (ou Bombaim, Índia), Ho Chi Minh (ex-Saigon, Vietnã), Phnom Penh (Camboja), Shenzhen (China), Seul (Coreia do Sul) e Vigan (Filipinas).

No Oriente Médio: Beirute (Líbano) e Doha (Catar).

Na África: Durban (África do Sul) e Casablanca (Marrocos).

Na América do Norte: Cidade do México (México), Chicago (EUA) e Vancouver (Canadá).

No Caribe: Havana (Cuba).

Na América do Sul: Mendoza (Argentina), Quito (Equador) e La Paz (Bolívia).

Na Oceania: Perth (Austrália).

E aí, o que você acha da lista? Qual cidade brasileira você incluiria? Por quê?

Quem quiser participar da votação oficial deve acessar este link

Veja as nossas eleitas: [galeria id=8392]