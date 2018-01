Com novidades, Adventure Fair é oportunidade para respirar clima de expedição em SP

Parede de escalada e tanque de caiaque. Foto: Divulgação

Felipe Mortara

Aventura sem planejamento pode virar perrengue num instante. E toda boa viagem começa com bastante pesquisa, bons equipamentos e preparo. Uma boa oportunidade para iniciar um novo projeto, ouvir palestrantes experientes e conhecer novos equipamentos e destinos é a 14ª edição da Adventure Sports Fair, de 18 a 21 de abril no prédio da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Este ano sediará pelo segundo ano paralelamente o Sports Trade Show, feira de negócios totalmente dedicada ao trade esportivo.

Durante os quatro dias, os visitantes poderão descobrir diversas tendências e novidades do setor do eco turismo e ainda praticar modalidades como mergulho, caiaque, slackline, escalada e off-road. Diversão para adultos e crianças, entre um stand e outro.

Além disso, destinos turísticos de todo o Brasil serão apresentados e empresas de equipamentos, vestuário e calçados também marcarão presença, garantindo que os aventureiros possam encontrar todas as novidades dos esportes ao ar livre. Haverá palestras e oficinas com esportistas e especialistas em temas como medicina de montanha, trekking e corridas de aventura.

Outra grande atração é a chance de bater um papo com grandes nomes dos esportes de aventura do Brasil. O estúdio avançado da Rádio Eldorado Brasil 3000 estará recebendo nomes como o velejadores Amyr Klink e David Schürmann, da Familia Schürmann, os pilotos de rali Jean e André Azevedo e até o astronauta Marcos Pontes, primeiro e único brasileiro a ir para o espaço.

O evento funciona de 18 a 21 de abril, quarta a sexta-feira das 14 às 22 h e no sábado das 10 às 22 h na Bienal do Ibirapuera – Av. Pedro Alvares Cabral, s/n – e os ingressos custam R$ 17 (individual e válido para um dia de evento). Grátis para crianças de até 10 anos e adultos com mais de 65 anos. Mais em www.adventuresportsfair.com.br