Com vocês, os parques nacionais dos EUA

Antes de encararmos o percurso Yellowstone, Crater Lake, Saint Helens e Monte Rainier, roteiro que você lê no Viagem&Aventura, publicado hoje no Estadão, estivemos em mais dois parques nacionais americanos. Ambos são verdadeiros sonhos de consumo para quem curte natureza. O que mais dizer de Grand Canyon, no Arizona, e Yosemite, na Califórnia?

O Grand Canyon encanta pela sequência infinita de montanhas, com camadas multicoloridas.

No Yosemite, destaque para a cachoeira que cai de uma altura de mais de 700 metros.