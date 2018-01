Começa a última semana de caminhada

Este texto começa às 19h27 no Cebreiro, porta de entrada na Galícia, e ponto mítico do Caminho de Santiago. Mas a jornada hoje teve início às 8h42, quando parti de Villafranca, na região do Bierzo. Se hoje cruzei uma divisa, nos últimos dias foram inúmeras, ao menos no campo das ideias e das transformações. De jornalista a peregrino até sujeito feliz a caminhar e caminhar. Hoje estou isso. Daqui a uma semana, exatamente, devo chegar a Santiago e tudo entrará para o campo das memórias.

Por sinal, meu último grande registro escrito terminou em Agés, a caminho de Burgos. E como passou chão, terra e pedra sob esses pés. Até agora, foram mais de 500 quilômetros percorridos em 22 dias de caminhada. O fotógrafo Filipe Araújo e eu andamos boa parte dos dias juntos, e quando ele precisou descansar por conta de uma cirurgia feita há menos de um ano em seu tendão de aquiles, eu segui adiante. E quando meu pé pediu arrego, ele foi no ritmo dele durante meu repouso em León.

O Caminho já ensinou muito, a começar pelo ritmo de cada um e o quanto cada pessoa consegue captar da jornada respeitando a si mesma, seus passos, suas pausas. Seu intervalo de silêncio. Tudo influi aqui, muita intensidade. É preciso pegar leve nas relações e expectativas. Despacito, como dizem os espanhóis.

Espanha visceral vimos em Burgos, majestosa em sua catedral, ruelas de pedra e um ar cosmopolita sem sê-lo. Bares de pintxos garantiram risadas, ainda mais durante o fim de semana da Festa Cideana, uma celebração ao cavaleiro medieval El Cid. Muita gente a caráter, um carnaval de época. Ah, albergues lotados, tivemos de mudar planos e pagar um hotel. Coisas do jogo.

Assim como o vento. Das ruas e avenidas de Burgos ao mato de Hornillos del Camino e a entrada na região das mesetas. Zonas áridas. Vento, haja vento. Rajadas de quase 70 km/h logo depois de Castrojeriz. Prejudicou e muito a boa média de velocidade que se costuma adquirir na região plana, de quase 6 km/h. Alívio durante esses quatro dias de ventania e chuva foi o pernoite no Hospital de Peregrinos de San Nicolás, em Puente Fitero. Que noite fabulosa, à luz de velas, com cantoria coletiva, naquele prédio do século 13. Dormimos em colchonetes no altar em pleno 2015, ao lado da lápide de um peregrino morto no ano 2000 e enterrado ali. Energia absurda, sem contar as estrelas cadentes do lado de fora.

Caminho de Santiago: a jornada Filipe Araujo/Estadão Chegada Vista da cidade de Santiago de Compostela com a Catedral ao fundo: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago Vista da cidade de Santiago de Compostela com a Catedral ao fundo: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Vista da Catedral de Santiago de Compostela, que está sendo restaurada: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Operário trabalha na Catedral de Santiago de Compostela, em obras: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Torre da Catedral de Santiago de Compostela, que está passando por restauração: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Os Peregrinos Mark e Angela percorrem o último trecho do Caminho de Santiago, entre Santiago de Compostela e Finisterra

Sombra de peregrino no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Vida cotidiana no trecho final do Caminho de Santiago, entre Santiago de Compostela e Finisterra

Paisagem bucólica no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Avelãs enfeitam o chão no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Cruz de Finisterra, que marca o fim do Caminho de Santiago

Os jornalistas Filipe Araujo (à esq.) e Felipe Mortara em Finisterra, na etapa final do Caminho de Santiago

Peregrinos no amanhecer do dia no trajeto entre Mansilla de las Mulas e Leon

No detalhe, a silhueta de um peregrino durante o Caminho.

Peregrinos na chegada a Santa Catalina de Somoza

Um dos ultimos templários do Caminho de Santiago, Tomas Martinez de Páz. Ele é o anfitrião da Ordem del Temple em Manjarim, próximo a Cruz de Ferro

No Caminho, é possível topar com um monte de construções antigas.

Ao longo do Caminho, os peregrinos recebem estímulos para que continuem a jornada. Como esta placa, que foi modificada para dizer "não pare".

No Caminho de Santiago, as setas amarelas indicam para onde os peregrinos devem ir.

Peregrinos na chegada de Rabanal del Camino

O peregrino Osmar, que, volta e meia, acompanha Filipe no Caminho

Ponte de Itero de Vega no trecho entre Castrojeriz e Fromista

Trecho entre Hornillos del Camino e Castrojeriz

Parada em San Vicente de La Sonsierra para acompanhar desde a colheita até o engarrafar na vinícola Contador.

Em Puente La Reina, os repórteres passaram por lindas vinícolas. Até agora, já tiveram a oportunidade de degustar amoras, nozes, maçãs e pêssegos colhidos direto dos pés.

Peregrinos deixam de tudo pelos pontos de indicação. O mais curioso foi essa bota.

No trecho entre Estella e Los Arcos, em Navarra, pausa para beber vinho direto da 'fonte'.

O município de Estella, em Navarra, tem construções encantadoras.

O lindo bosque que une Roncesvalles a Zubiri faz mal aos joelhos – abuse do cajado e dos bastões de caminhada.

A Ponte dos Peregrinos, em Puente la Reina, rende belos cliques.

Numa média de 22 quilômetros diários, nada foi pior do que o primeiro dia, relata Felipe Mortara.

Na subida para Obanos, crianças trocam limonada por donativos. Praticamente todos os peregrinos param por lá.

No trecho entre Puente La Reina e Estella, vemos o símbolo de Santiago na ponte que passa por cima do Caminho

Na terceira noite, ibuprofeno e pomadas já se fizeram necessários e quase anularam as dores no dia seguinte. "Mas há um cansaço acumulado", diz Mortara.

Mortara caminhou depressa no primeiro dia para garantir lugar no albergue público enquanto Araújo ficou para trás fazendo imagens como esta.

Os repórteres Felipe Mortara e Filipe Araújo começaram o Caminho de Santiago em Saint-Jean-Pied-de-Port na segunda-feira, 21, rumo a Roncesvale.

A média tem sido de 24 quilômetros caminhados por dia. Alguns dias de 30 ou 32, terríveis para o corpo se recuperar. Perigoso tomar remédio todo dia e mascarar a dor. As minhas variaram das bolhas no pé esquerdo a um latejamento na sola até uma dor muscular na parte da frente da canela.

Filipe tem se sentido melhor e encontrou seu ritmo. Caminhamos vários dias juntos com um grupo de oito pessoas formado por brasileiros, australianos e canadenses. Bom astral e as benesses e durezas de estar em grupo, entre ótimas risadas e alguns atrasos. Tem muita gente incrível no Caminho.

Memória doce da Catedral de León, com alguns dos vitrais mais lindos da vida. Astorga, linda e compacta. Dali uns 20 km até Rabanal del Camino, onde as minhas pedras foram abençoadas por monges na Iglesia de lá Santa Maria , do século 12. No dia seguinte, foram deixadas com carinho aos pés da Cruz de Ferro, junto com todas, pedidos, terços, mascotes e fotos.

Conhecemos o lendário Tomás de Manjarín, em seu refúgio para peregrinos a mais de 1.400 metros de altitude e sob chuva pesada. Um templário com roupa tradicional e tudo. Na descida até Molinaseca, a 610 metros, haja joelhos. Linda cidadezinha, pernoite na Casa Rural San Nicolás, tocada pela brasileira Mara, seu filho Murilo e a nora Erika, há pouco mais de três meses. Um ótimo astral, com direito a café e bolo de cenoura.

De lá as andei até Vilafranca, via Ponferrada, maravilhosa joia do Caminho. Eu pararia uns dois dias lá, uma manhã só pra conhecer melhor o Castelo Templário, do século 12, repleto de belas exibições. Villafranca foi um passo até aqui, este célebre Cebreiro de onde Paulo Coelho desistiu de andar até Santiago. E a subida até os 1.300 metros de onde escrevo nem foi tão dura assim. Mas o friozinho, esse só faz aumentar. Dia 21/10 é a meta para chegar em Santiago. E é duro aceitar que só faltam 7 dias. Eu andaria mais um mês. E jamais imaginei escrever isso.