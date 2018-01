Como chegar até Chengdu

Na reportagem do Estadão, mostramos as belezas naturais de Chengdu, na província chinesa de Sichuan. Ficou empolgado? Damos o caminho das pedras para você chegar até la. O bilhete aéreo São Paulo-Chengdu-São Paulo custa a partir de R$ 6.716 na United, o bilhete aéreo(0800-162-323; www.united.com.br); R$ 6.967 na Air France (4003-9955; www.airfrance.com.br); R$ 10.470 na Lufthansa (11-3048-5800; www.lufthansa.com). Todos os voos fazem escalas.

A Shoptime Viagens (4003-4323; viagens.shoptime.combr) oferece uma opção de pacote de cinco noites em Chengdu, a partir de US$ 2.200 por pessoa. O valor inlcui passagem aérea e hospedagem em quarto duplo no Yuan Lou Hotel, sem refeições.

Você também pode voar até a capital Pequim e de lá seguir para Chengdu. A passagem custa a partir de R$ 4.425, na Air France; R$ 4.610 na Lufthansa; R$ 4.461,39 na United Airlines; US$ 2.683,07 na Air Canada: US$ 2.683,07 (11-3254-6630; www.aircanada.com.br) e US$ 4.488,60 na Delta (4003-2121; http://pt.delta.com).

Se quiser dar uma esticadinha em Pequim, reunimos três sugestões de pacotes. A Americanas (4003-4313; www.viagens.americanas.com.br) oferece a opção de cinco noites de hospedagem sai a partir de US$ 1.930. Sem passagem aérea ou passeios incluídos. Na Soft Travel (11-3017-9999; www.softtravel.com.br) o pacote de cinco noites custa desde US$ 2.261. Ele inclui café da manhã e diversos passeios como ao Palácio Imperial e à Grande Muralha. O pacote da Maktour (11-3818-2222; www.maktour.com.br) oferece sete noites por US$ 2472,00. Todos os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea.