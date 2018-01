País Basco: receita e pacotes

A gastronomia é um dos pontos fortes da viagem pelo País Basco Francês. Frutos do mar, foie gras, presuntos… Em cada cidadezinha você encontra um sabor típico. Na hora da sobremesa, no entanto, existe uma unanimidade: o gâteaux basque, recheado com geleia de cerejas negras ou creme. Veja abaixo a receita da versão creme.

Gâteaux Basque – dificuldade média

Ingredientes (para 6 pessoas) :

Massa

– 300 g de farinha de trigo

– 200 g de açúcar

– 200 g de manteiga

– 1 ovo

– 2 gemas de ovo

– sal

– 1 limão

– 1 colher de café de fermento em pó

Creme

– 1/4 de litro de leite

– 50 g de farinha

– 50 g de açúcar

– 2 ovos

– 2 gemas

– 1 pedaço de baunilha em pau

Modo de preparo

1. Coloque a farinha numa tigela, deixando um espaço no meio. Acrescente nesse espaço o ovo inteiro previamente batido, as duas gemas, o fermento, o açúcar, o sal, a manteiga (em pequenos pedaços) e o sumo do limão.

Misture a massa até ela ficar lisa. Faça uma bola e deixe repousar por pelo menos duas horas.

2. Para o creme, esquente o leite com a baunilha.

3. Coloque em uma tigela o açúcar, as duas gemas e os dois ovos inteiros batidos. Mexa com uma colher de madeira até ficar uniforme. Acrescente a farinha, uma pitada de sal e o leite quente com baunilha. Continue mexendo.

4. Jogue a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, sem deixar de mexer. Deixe o creme engrossar um pouco. Tire a panela do fogo e continue mexendo a mistura até que ela esfrie.

5. Escolha um tabuleiro redondo médio. Passe manteiga e farinha nele. Divida a massa em duas partes, com 1/3 e 2/3 do total. Use a parte maior para cobrir o tabuleiro. Recheie com o creme frio.

6. Feche a torta com o restante da massa.

7. Pegue um garfo para decorar a torta. Deixe assar por entre 30 a 35 minutos em forno preaquecido em 180 graus.

