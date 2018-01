Confeitaria Colombo faz Chá da Tarde em homenagem a Jane Austen

Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro

Para homenagear a escritora inglesa Jane Austen, cujo aniversário de morte completa 200 anos em 2017, a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, entrou na lista de lugares que terão eventos especiais para lembrar a data. O local fará um chá da tarde em sua tradicional unidade do centro da cidade.

Além de bufê com comidas de época, o chá terá atrações musicais como o duo musical The Biedermeiers, que apresenta música clássica utilizando instrumentos históricos (assista aqui). Outros nomes ainda serão confirmados segundo a assessoria da casa.

O chá será no dia 18 de julho, das 17h às 20h. O ingresso custa R$ 98 por pessoa e é necessário reservar com antecedência – as reservas abrem no dia 15 de maio pelo telefone 2505-1500 ou pelo e-mail contato@confeitariacolombo.com.br. Fique de olho no site e no evento do Facebook para saber mais novidades.

SERVIÇO

Confeitaria Colombo

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 32 – Centro. Telefone: 2505-1500

