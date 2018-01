Conheça os 25 novos patrimônios da Unesco

A Unesco anunciou na semana passada a lista de 25 novos Patrimônios da Humanidade. Com as inclusões recentes, chegou a 936 o número de patrimônios – 183 naturais, 725 culturais e 28 que se enquadram nas duas categorias. Veja a lista:

– Costa Ningaloo (Austrália)

– Ilhas Ogasawara (Japão)

– Lago Quênia, no Grande Vale Rift (Quênia)

– Área de Proteção Wadi Rum (Jordânia)

– Centro histórico de Bridgetown (Barbados)

– Paisagem cultural do Lago Oeste, em Hangzhou (China)

– Paisagem cultural do café (Colômbia)

– Jardim Persa (Irã)

– Paisagem cultural de Konso (Etiópia)

– Paisagem cultural agropastoril das regiões mediterrâneas de Causses e Cévennes (França)

– Fábrica Fagus (Alemanha)

– Lombardos (Itália)

– Templos, jardins e sítios arqueológicos de Hiraizumi (Japão)

– Forte Jesus (Quênia)

– Gravuras rupestres das Montanhas Altai (Mongólia)

– Catedral de León (Nicarágua)

– Delta do Saloum (Senegal)

– Paisagem cultural da Serra da Tramuntana (Espanha)

– Sítios arqueológicos da Ilha de Meroe (Sudão)

– Moradias pré-históricas (Suíça, Áustria, França, Alemanha, Itália e Eslovênia)

– Antigos vilarejos do norte da Síria

– Mesquita de Selimiye (Turquia)

– Sítios culturais de Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

– Residências metropolitanas de Bucovina e Dalmácia (Ucrânia)

– Citadela da dinastia Ho (Vietnã)

Além destes, a entidade incluiu dois lugares na lista de patrimônios em risco: a Reserva do Río Plátano, em Honduras, e a Floresta de Sumatra, na Indonésia. A vida selvagem do Parque Nacional Manas, na Índia, perdeu o status de área em risco.

Apesar de não ter sido contemplado na lista atual, o Brasil tem 18 patrimônios inscritos na lista da Unesco. Entre eles, as ruínas jesuíticas de São Miguel dos Milagres (RS); o Parque Nacional do Iguaçu (PR), o Santuário de Bom Jesus de Congonhas (MG), a Cidade de Goiás (GO), a Chapada dos Veadeiros (GO), a Serra da Capivara (PI) e os centros históricos de Olinda (PE) e São Luís (MA). No site da Unesco você encontra a lista completa de patrimônios pelo planeta e a localização de cada um em um mapa interativo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem sabe um (ou mais) deles está justamente no meio do caminho da sua próxima viagem?