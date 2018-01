Já visitou um ou mais destinos da nossa lista dos Top 10 de 2014? Mande sua foto pra gente! Publique no Instagram com a hashtag #top10ViagemEstadao2014. Na edição da próxima terça-feira, faremos uma galeria especial com as melhores fotos na nossa edição impressa.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo, uma das nossas fotos da East Side Gallery postadas no Instagram. Tá esperando o quê para mandar a sua?