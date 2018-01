Conselho de Viagem…

Mr. Miles. Pretendo em abril viajar para Italia, quero retornar a Veneza, depois ir visitar o sul da italia. O que aconselha, transporte, etc. Grato

E.Giusti, por e-mail

Well, Mr. or Mrs. Giusti: a indefinição quanto a seu nome (Eduardo?, Elisa?, Ermengarda?) tornará, I’m afraid, minha resposta um pouco mais vaga do que eu apreciaria. O sul da Itália, sobretudo, pode ser um pouco mais hostil com moças desacompanhadas do que com rapazes, desde que eles se comportem adequadamente. Para Veneza, my friend, recomendo o coração aberto de sempre. Não há lugar mais astonishing em todo o mundo, acima ou abaixo d’água. Eu lamento, deeply, o terror da acqua alta, que está abalando as estruturas desse pedaço da história encravado no Adriático. Mas estou quite sure de que se houvessem ouvido meu velho amigo Antonio Callado e obrigado qualquer ser humano de mínima sensibilidade a pagar imposto pelo simples fato de ‘poder ver Veneza’, já existiriam fundos suficientes para as obras necessárias.