Copa 2014 em Natal: Bola e dunas. Com emoção

Muito sol, mais camarão. Lindas praias e falésias. Confira o melhor da capital do Rio Grande do Norte e do litoral potiguar em um roteiro sob medida de três dias

Fábio Vendrame

O brilho de Natal chega a doer nos olhos. O sol é obsessivo pela capital do camarão, destino de belas praias e mesas fartas. Em três dias é possível ter uma bela noção geral da cidade, fazer ótimas refeições e ainda percorrer o exuberante litoral do Rio Grande do Norte até a Praia da Pipa.

A realização da Copa em Natal, segundo o Ministério do Turismo (MTur), acarretou quase R$ 20 milhões de investimentos na cidade. Quatro novas unidades móveis de atendimento ao turista devem percorrer os pontos de interesse, sobretudo para auxiliar os estrangeiros, há obras – boa parte ainda em execução – para melhorar a acessibilidade na orla marítima urbana e indícios de que a sinalização turística prometida será entregue a tempo.

Não será missão fácil, contudo, conseguir teto em Natal. De acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), que reúne as 25 principais redes de hospedagem do País, 85% dos leitos na cidade já foram reservados para o período. Levantamento do MTur aponta 2.218 vagas em meios de hospedagens alternativos. Vale tentar a sorte.

Dia 1: Sol na moringa

Todo mundo em Natal concorda com uma coisa: na capital do Rio Grande do Norte a sensação é a de que o sol acorda mais cedo e brilha mais forte. Renove constantemente a camada de filtro solar e não abra mão da dupla óculos de sol e chapéu. Ponta Negra é a praia do agito e tem o Morro do Careca como referência. Frequentada por nativos e forasteiros, reúne várias opções de passeios e gastronômicas. Já a Via Costeira concentra a maior oferta de hotéis da orla, todos com vista para o mar.

De primeira, a boa é seguir rumo ao litoral norte. Nas dunas de Genipabu, a experiência obrigatória: rolê de buggy com ou sem emoção? A empresa Marazul tem roteiros de sete horas pelos pontos emblemáticos do litoral potiguar a R$ 100 por pessoa. É diversão para um dia inteiro – e quem se animar ainda pode dar uma voltinha na lomba de um dromedário. No caminho há paradas nas lagoas de Pitangui e Jacumã, com direito a banhos refrescantes e atividades extras como aerobunda, skybunda, caiaque e pedalinho, entre outras.

À noite, a pedida é seguir para Petrópolis, bairro pegado ao centro com forte cena gastronômica e notívaga. Ou apostar no Farofa D’Água, em Ponta Negra, que serve pratos clássicos da culinária nordestina, cuja estrela principal é a carne de sol, e oferece traslados de cortesia para quem se hospeda no pedaço.

Dia 2: Camarão na moranga

Se você conseguiu passar o primeiro dia sem se fartar com a vasta oferta de frutos do mar natalina, do segundo dia de estada não passa. Potiguar, comedor de camarão em tupi, diz tudo: você está na terra prometida desse pequeno e apetitoso crustáceo, aqui preparado em infindáveis, clássicas e criativas versões. Exagero? Nenhum. Na hora do almoço, ou no jantar, invista no Camarões, casa tradicional, de porções fartas. Antes, estique a canga na praia mais próxima e vá ao Forte dos Reis Magos, palco de episódios históricos. Após o almoço, confira o artesanato no Centro de Turismo, na parte alta da cidade, onde o entardecer costuma arrancar suspiros.

Dia 3: Linha na Pipa

Deitou e rolou nas dunas e praias de Natal? Hora de se mandar rumo às falésias e às águas amenas de tons verdejantes e azulados da Praia de Pipa, a cerca de 80 quilômetros da capital. No caminho, uma parada em Parnamirim ao Cajueiro de Pirangi, conhecido como o maior do mundo entre seus pares – ele não para de crescer e já cobre uma área equivalente à da Arena das Dunas. Em seguida, um mergulho nas piscinas naturais dos Parrachos de Pirangi – inclua também no itinerário a fascinante Praia de Barreta. E, antes de alcançar Pipa, Tibau do Sul ainda proporciona belos panoramas do alto das falésias, muito provavelmente com grupos de golfinhos no mar.

Quer ver as informações em vídeo? Aqui:

http://tv.estadao.com.br/videos,NATAL-NA-COPA,233679,250,0.htm