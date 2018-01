Copa 2014: Fortaleza, capital do humor, terá show dentro e fora de campo

Fábio Vendrame

É para levar a sério: Fortaleza, capital do humor brasileiro no Ceará, tem tudo para dar um show dentro e fora de campo na Copa 2014. Acostumada a receber estrangeiros, a cidade deve ser visitada por mais de 400 mil turistas, estima o Ministério do Turismo. No gramado do novo Castelão, seis jogos do Mundial serão disputados. E o time de Felipão protagoniza ao menos um deles.

Preparamos um roteiro básico para quem tem pelo menos três dias na cidade. A ideia é desfrutar do que há de melhor, das praias à mesa. Com extensão a pontos estratégicos do litoral.

Não será pouca a movimentação em Fortaleza durante a Copa. Na Praia de Iracema vai rolar a Fan Fest. E os hotéis da cidade já registram 98% de ocupação em 17 de junho, quando a seleção brasileira enfrentará o México na Arena Castelão (visitas guiadas sob agendamento). No total, a ocupação média para o período do torneio da Fifa é de 77% dos leitos na capital cearense – dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB).

DIA 1: Orla urbana e cultural

A Avenida Beira-Mar interliga as três praias centrais de Fortaleza. Apesar de não serem exatamente recomendáveis para um bom banho de mar, Iracema, Meireles e Mucuripe têm seu charme e boa infraestrutura turística. Arborizado, o calçadão que acompanha a orla serve a prazerosas caminhadas e à prática de esportes. Outra opção para arejar mente e pulmões na cidade atende por Parque do Cocó, a meio caminho entre o centro e a Praia do Futuro. Na hora do almoço, a pedida é eleger um dos restaurantes do corredor gastronômico de Varjota, bairro que concentra casas simples e mais sofisticadas. Um clássico é o Colher de Pau.

Abastecido, vá explorar as atrações centrais: a arte do Theatro José de Alencar, o artesanato do Mercado Central, as atrações multiculturais do Dragão do Mar, programa para qualquer hora do dia e da noite, quando música ao vivo, voz e violão, acompanha a happy hour. Ali perto, o entardecer fica mais bonito e romântico na Ponte dos Ingleses.

DIA 2: Futuro garantido

Pé na areia e banho de mar em Fortaleza têm nome: Praia do Futuro. Cercada por barracas com infraestrutura completa, é programa tamanho família de dia inteiro. Dicas: Guarderia Brasil e Vojnilô Praia. A capital cearense também tem endereços com vibe moderninha para sunsets: o Colosso Lake Lounge e o Tempero do Mangue. Outra opção para um dia todinho: o ineludível Beach Park), em Aquiraz. Na volta, não perca a chance de ir ao Centro das Tapioqueiras de Messejana, onde a especialidade ganha diversas versões e recheios como carne de sol.

DIA 3: Leste x oeste – Canoa Quebrada, Cumbuco, Morro Branco

Dia de explorar parte do belo litoral cearense. Escolha o sentido e siga adiante. A oeste de Fortaleza, Cumbuco tem vasta oferta de entretenimento, desde a canga esticada na areia a passeios de buggy e jegue por dunas e lagoas. Também dá para curtir a brisa constante, afinal, você estará num dos melhores pontos para wind e kitesurfe do País. Fica a apenas 35 quilômetros da capital. Se você escolher a direção leste, terá como grande estrela a meia-lua inteira de Canoa Quebrada, a cerca de 150 quilômetros de Fortaleza. No caminho, os labirintos de falésias de Morro Branco, em Beberibe, além das lagoas e coqueirais da Prainha do Canto Verde.