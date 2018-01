Copenhague, Oslo e mais da Escandinávia: veja pacotes

Visitar as excêntricas cidades vikings, descobrir suas capitais e se encantar com os fiordes mais famosos do planeta. Um passeio pela Escandinávia pode revelar encantos e mistérios que não se encontra nos roteiros europeus tradicionais. No Viagem desta terça-feira (29/05) você lê a matéria completa. Veja opções de pacotes terrestres e de cruzeiro – outro ótimo jeito de conhecer a região. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo, com aéreo desde São Paulo.

US$ 1711: 7 noites por Copenhague, Oslo e Estocolmo. Na CI

US$ 1.978: cruzeiro de 5 noites a bordo do navio Vision of the Seas, com saída de Copenhague (Dinamarca) e escalas em Bergen e Geirang (Noruega). Na Royal Caribbean

US$ 3.000: 9 noites entre Estocolmo, Lillehammer, Fiordos, Bergen, Lofthus, Oslo e Copenhague. Na Raidho

US$ 3.598: 10 noites entre Copenhague, Bergen, Alensud, Oslo e Estocolmo. Na Taks Tour

US$ 3.670: 9 noites entre Copenhague, Bergen, Lillehammer, Lofthus, Oslo e Estocolmo em apto duplo. Na Sem Fronteiras

US$ 3.843: 11 noites por Helsinque, Estolcomo, Lillehammer, Fiordes, Bergen, Lofthus, Oslo e Copenhague. Na Agaxtur

US$ 3.924: 9 noites entre Estocolmo, Lillehammer, Bergen, Lofthus, Oslo, e Copenhague. Na ADVtour

US$ 3.965: 12 dias entre Lillehammer, Bergen, Lofthus, Oslo e Copenhague. Na Filhos da Terra

US$ 4.200: 9 noites passando por Copenhagen, Oslo, Estocolmo e Helsinque. Na Tereza Ferrari

US$ 4.570: 16 noites entre Budapeste, Viena, Praga, Berlin, Copenhague, Sogndal, Oslo e Estocolmo. Na Natural Mar

US$ 4.597: 10 noites entre Helsinki, Estocolmo, Lillehammer, Bergen, Lofthus, Oslo e Copenhagen. Na Intravel

US$ 4.750: cruzeiro de 11 noites Navio Emerald Princess, visita a Copenhague, Helsinque e Estocolmo. Na Vete Brasil

US$ 5.120: 10 noites entre Copenhagen, Oslo, Lofthus, Bergen, Sognefjord, Balestrand, Laerdal e Estocolmo. Na TT Operadora

US$ 5.539: 10 noites entre Copenhague, Oslo, Lofthus, Bergen e Estecolmo. Na Marsans Brasil

US$ 6.298: 8 dias num cruzeiro entre Copenhague, Gudvangen, Kristiansund, Hellesylt, Bergen e retorno a Copenhague). Na Tereza Perez

US$ 8.537: 13 dias em Copenhague, Oslo, Bergen, Balestrand, Loen e Estocolmo. Na Interpoint