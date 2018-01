Crianças em um clique

Bruna Tiussu

Registrar seus gestos mais espontâneos, tarefas do dia a dia ou momentos de descontração plena. Em uma viagem, taí um passatempo prazeroso: clicar crianças. Daquelas mais tímidas, que exigem de você um tanto de manha para não deixar a câmera tão visível, àquelas que gostam de se exibir e, só de ver o flash, já fazem pose e abrem o sorrisão. E quando elas sorriem, ah, você há de concordar: é impossível não sorrir também.

Entre as vinícolas de Franschhoek, na África do Sul, meninos e meninas fazem pose para a foto.

Ainda na África do Sul, mas agora no Soweto: o bairro mais famoso de Johannesburgo é também reduto das crianças mais simpáticas que encontrei por lá. Você faz tchau, elas retribuem, dá oi, recebe um hello de volta. E, se pede para tirar foto, o resultado é este sorriso enorme.

Em uma fazenda cafeeira de Bali, na Indonésia, o garotinho se delicia com um mingau enquanto os pais dão toda atenção aos visitantes.

Estas três crianças foram algumas das poucas nativas de Jericoacoara (CE) que encontrei por lá. Brincavam na beira do mar como quem brinca no quintal de casa, durante toda a tarde.

Uma partida de futebol foi preparada para receber os brasileiros que visitavam San Vicente de Cañete, cidade próxima de Lima, no Peru. Mas antes, as boas vindas caprichada ficou por conta do mascote do time.





Em um dia frio e chuvoso, só mesmo quem vive em Ubatuba (SP) encara a água do mar gelada sem medo algum. Depois do banho, as crianças se propuseram a me ensinar a dar estrelas na areia, se eu, em troca, fiz um “álbum” de seus saltos e piruetas.

Dizer que este garotinho permaneceu nesta posição mais de cinco minutos não é exagero. Estava completamente vidrado nas novas coleções da loja Lego, em Miami.